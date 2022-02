Premium Het beste van De Telegraaf

’Daag boeren uit met oplossingen te komen’ Is stikstofprobleem wel op te lossen en wat kan ik zelf doen? ’Minder vlees eten helpt’

Amsterdam - De woningbouw stokt in de Randstad omdat het ’stikstofprobleem’ ons in de weg zit. Daarvoor waarschuwt stikstofminister Christianne van der Wal. Maar waarom is die stikstof een probleem? En wordt het ooit opgelost?