Shell achteruit op beurs na vonnis

Amsterdam - Beleggers reageren woensdagmiddag licht negatief op het vonnis in de rechtszaak die door Milieudefensie was aangespannen tegen Shell. Op de Amsterdamse beurs dook de koers van het Nederlands-Britse olie- en gasconcern iets omlaag. Vlak voor de uitspraak stond het aandeel nog bijna 0,5% in de plus.