Grote telecomfusie VS mag van Justitie

Met de deal is zo'n 26,5 miljard dollar gemoeid. T-Mobile US en Sprint zijn al meer dan een jaar bezig om goedkeuring te verkrijgen. Er moet nu eigenlijk nog één grote horde genomen worden. In New York speelt een rechtszaak die is aangespannen door een groep Amerikaanse staten. Die vinden dat de deal geblokkeerd moet worden omdat de samensmelting schadelijk zou zijn voor consumenten.

De critici zijn bang dat de nieuwe telecomfusie kan zorgen voor hogere prijzen. Sprint en T-Mobile zijn de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten. Met een samensmelting zijn er nog slechts twee andere grote spelers over op de markt, namelijk Verizon en AT&T.