AMG schrapt verwachtingen door virus

AMG, dat begin volgende maand met cijfers komt, geeft aan er zelf goed voor te staan. Het personeel van het bedrijf is op één coronageval na gezond en ook de financiën zijn "robuust". De metalenspecialist laat weten over "aanzienlijke hoeveelheden liquiditeit" te beschikken. Het bedrijf heeft 200 miljoen dollar in contanten beschikbaar en 170 miljoen dollar aan nog niet gebruikte kredietfaciliteit. Daarnaast heeft AMG nog 300 miljoen dollar klaarstaan voor uitbreiding van zijn ferrovanadiumproject in Ohio.