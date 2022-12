Autokrakers dol op Audi, BMW en Mercedes

Dat blijkt uit cijfers van Univé over de afgelopen vier jaar. Volgens de verzekeraar komen relatief de meeste meldingen van auto-inbraken uit Utrecht. In die provincie is de kans op een autokraak zeven keer groter dan in Friesland, waar het minste aantal voertuigen wordt opengebroken.

Bij autodieven is vooral Limburg populair. Daar en ook in andere provincies stelen zij met name Audi’s en Volkswagens.

’Parkeer op goed verlichte plek’

Na een dip in de coronatijd heeft Univé het aantal autodiefstallen en -inbraken inmiddels weer zien stijgen tot het niveau van voor 2020. De verzekeraar raadt autobezitters daarom aan alert te zijn om diefstal van en schade aan hun wagen te voorkomen.

„Autodieven gaan bij voorkeur rustig en ongezien te werk”, legt directeur Johan van den Neste uit. „Parkeer daarom je auto op een drukke of goed verlichte plek. En door je dashboardkastje leeg te maken en open te laten, maak je inbrekers duidelijk dat er in jouw auto niets waardevols ligt dat het kraken waard maakt.”