Op Twitter ’verzuchtte’ iemand dat als zijn partner met 60 jaar zou stoppen met werken, in plaats van de reguliere pensioenleeftijd van 68 jaar, het pensioen maar liefst 50% minder werd. Het terechte antwoord van een andere twitteraar was: „Dat is toch logisch. Ieder jaar eerder stoppen ’kost’ immers ongeveer 7%.” Ook merkte de eerste nog op: „Na 35 jaar werken.”