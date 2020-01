Wall Street sluit hoger na handelsdeal

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 29.030,22 punten. Het was voor het eerst dat de toonaangevende index boven de 29.000 punten sloot. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3289,29 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent op 9258,70 punten.

President Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben hun handtekening gezet onder een zogeheten fase 1-handelsdeal. Daarmee maken de twee landen een pas op de plaats in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden ontstond. De Amerikaanse regering wil na deze ondertekening snel werk maken van een volgende ronde van onderhandelingen, al duurt het mogelijk nog maanden voor er een vervolgakkoord komt.

Goed voor wereldeconomie

De handtekeningen van woensdag zijn naar verwachting goed voor de economie wereldwijd en brengen de financiële markten wellicht in rustiger vaarwater. De VS en China sloegen elkaar de voorbije maanden om de oren met hogere handelstarieven en andere ingrepen, met veel onrust en onzekerheid tot gevolg.

Twee grote banken openden de boeken. Goldman Sachs zag de winst afgelopen kwartaal met ruim een kwart dalen, vooral door hogere juridische kosten. Voor Bank of America was eveneens een lagere winst te zien, onder druk van de lagere rente in de VS. Hun aandelen gingen respectievelijk 0,2 en 1,8 procent omlaag. Verder waren er cijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth (plus 2,8 procent) en vermogensbeheerder BlackRock (plus 2,3 procent). Winkelketen Target zakte daarnaast bijna 7 procent, vanwege tegenvallende verkopen in de feestdagenperiode.

De euro was 1,1149 dollar waard tegen 1,1158 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 57,96 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 64,23 dollar per vat.