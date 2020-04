Quarantaine: Vooral jongeren zoeken heil bij Netflix

Dat blijkt uit onderzoek dat prijsvergelijker Pricewise deed onder ruim duizend respondenten.

Bijna de helft geeft aan dat er, sinds er op 15 maart vergaande maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus in te dammen, iets is veranderd in het kijkgedrag. De meesten besteden nu veel meer tijd aan streamingdiensten.

Extra abonnement

„We zien dat er 30% meer gekeken wordt, 3% van de onderzochte groep heeft een extra abonnement afgesloten. Dat is best veel in een maand”, zegt Hans de Kok, directeur van Pricewise.

„Maar liefst 56% van de Nederlandse bevolking kijkt al met een abonnement op een streamingdienst, waarvan 84% heeft gekozen voor Netflix. Dat was dus al ontzettend veel.”

15% van de respondenten kijkt meer naar gewone (analoge) televisie. Ook best veel, want normaal gesproken neemt de tijd die daaraan wordt besteed juist af als het weer lekkerder wordt.

Netflix en chill

Van de groep tussen 18 en 34 zegt maar liefst 51% nu meer naar streamingdiensten te kijken. „Uit eerder onderzoek blijkt dat sommigen al zo’n 20 uur per week kijken. Dat was dus al heel veel”, zegt De Kok.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen nu meer analoge televisie kijken, in plaats van programma’s later terug te kijken. „We zien dat een kleine groep van 2% nu kiest voor een ander zenderpakket. Meer films, en vaak minder sport. Er gebeurt nu toch niks, en zo’n pakket is vaak best prijzig.”