’Geld over na Black Friday? Denk aan goede doelen’

Dit is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen dat ook in Nederland begint aan te slaan. Naast individuele donaties is het de bedoeling dat familieleden, vrienden en collega’s dan tevens samen geld inzamelen voor een goed doel. Medewerkers van bedrijven als Vattenfall, Feenstra en Delta Energie sprokkelen bijvoorbeeld geld bij elkaar voor sinterklaascadeaus voor kinderen van ouders met een kleine beurs.

Goede daad verrichten

Komende dinsdag worden tientallen van dergelijke initatieven gehouden in Nederland. Overigens draait deze dag niet alleen om het geven van geld. Het is ook mogelijk om een goede daad te verrichten door een oude buurvrouw te helpen, een asielzoeker op te zoeken of de buurt schoon te maken.

In de VS wordt Giving Tuesday volgende week voor de tiende keer gehouden. Deze dag leverde goede doelen er vorig jaar circa $2,7 miljard op.