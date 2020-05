Hogere belasting wordt onontkoombaar

„Relatief rijke mensen kunnen makkelijker vanuit huis werken en zullen daardoor ook minder snel hun baan verliezen. Dan is het logisch dat je in de opbouwfase wat meer betaalt. Dat is het sociale contract.”

De flink hogere staatsschuld die het gevolg is van het overheidsingrijpen hoeft geen probleem te zijn, volgens Wolf. „Ik verwacht dat de rente nog jaren laag blijft. Als de rente lager is dan de groei van de economie, dan kunnen landen veel hogere schulden aan dan we denken. Dan groei je er op den duur gewoon uit.”

Niet oneindig

Hoofdeconoom Sandra Philippen van ABN AMRO beaamde even later dat hogere belastingen op termijn logisch zijn. „De overheid kan niet oneindig blijven betalen voor de salarissen van zoveel mensen”, wijst ze op de huidige NOW-regeling. „Dus komen er ontslagen en gaat de werkloosheid stijgen.” Dat betekent ook minder belastinginkomsten voor de overheid en dat zal moeten worden opgevangen.

Omscholing

Om de werklozen kans te geven op de arbeidsmarkt moet de overheid bovendien flink investeren in omscholing. „We zien al een aanzet daartoe bij het volgende steunpakket”, constateert Philippen. „We moeten gaan inventariseren welke sectoren wel door kunnen en wat voor beroepen er mogelijk zijn.”