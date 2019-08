Column: Wie wil er nog financials?

Sinds het begin van deze eeuw hebben de financiële waarden weinig goeds gebracht. Na 2008 is het belang van de financiele aandelen in de verschillende indices gedecimeerd. De AEX kende in de eerste jaren van deze eeuw een belang van circa 40% in deze sector, vergelijkbaar met de EuroStoxx50. Inmiddels is dat teruggebracht tot 10% tot 15%. De grootste bank van onze oosterburen, de Deutsche Bank, is uit de EuroStoxx50 verdwenen; in de AEX zien we geen Fortis meer en ABN Amro telt voor net iets meer mee dan 1%, waar het vroeger behoorde tot de zwaarwegers.

Analisten

De vraag is natuurlijk of de belegger moet vasthouden aan de financials of toch eieren voor zijn geld moet kiezen? Onlangs gaven verschillende (bank-) analisten hun visie daarop. De consensus was dat de waarderingen van de financials weliswaar historisch laag zijn, maar dat er door de structureel lage rente en het daardoor uitblijven van reële marges ook geen significant herstel in het verschiet ligt.

De analisten zullen echter nooit stellen dat de financiële sector volledig gemeden moet worden, immers, dat kan in het beleggingsbeleid niet gerealiseerd worden. De meeste (gestandaardiseerde) portefeuilles worden immers belegd in beleggingsfondsen of indexbeleggingen. Daar kan je simpelweg de financials niet uithalen. Een belegging als de Stoxx600, de brede Europese aandelenmarkt, kent als grootste belang de financials (ca 17%) en in de MSCI World is het belang net iets meer dan 15%. Van de analisten stelt alleen de Robeco dat het de voorkeur geeft aan groeisectoren, maar ook dat is waarschijnlijk meer een commerciële uiting dan de daad bij het woord voegen, want in de voorbeeldportefeuilles op de website zit vooralsnog een marktconforme weging van de financials.

De alternatieven

Een indexbelegging op de AEX ex-financials bestaat niet in de reguliere markt. Maar wel voor de EuroStoxx50. De ex-financials versie van deze index, zoals de ETF’s van iShares (ISIN IE00BD5J2G21) en DWS XTrackers (ISIN LU0835262626), doet het dit jaar een paar procent beter dan de standaardindex, en over afgelopen jaren kan je je voorstellen dat het verschil aanzienlijk is.

Een ander alternatief is korter op de markt, dat is de EuroStoxx50 ETF, maar dan de ‘duurzame’ versie van UBS (ISIN LU1971906802). Deze variant op de klassieke Stoxx50 index is weliswaar niet vrij van financials, maar de weging is een stuk lager. De rendementen over de afgelopen jaren (teruggerekend) zijn ook een stuk beter; vanzelfsprekend biedt dat geen garantie voor de toekomst, maar het vormt wellicht een mooie middenweg.

En nu? Neem eens contact op met uw vermogensbeheerder en vraag hoe de visie op de financials van de eigen analisten terugkomt in de portefeuillesamenstelling. Bent u ook niet benieuwd? In ieder geval zijn er voldoende alternatieven!

Tjerk Smelt publiceert over uiteenlopende beleggingsvraagstukken met specifieke aandacht voor indexbeleggen (ETF’s).

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de beleggingsportefeuille van de auteur. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.