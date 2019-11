Wall Street hoger op handelshoop en banencijfers

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden halverwege de vrijdag flink hoger. Beleggers verwerkten banencijfers, die duidelijk beter uitvielen dan verwacht. Ook was er positief nieuws over handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten en kauwden handelaren na op bedrijfscijfers. Onder meer de in New York genoteerde Chinese webwinkelgigant Alibaba en de grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron gaven een inkijkje in de financiële situatie. Fitnesstrackermaker Fitbit wordt overgenomen door Google.