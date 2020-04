Buck Consultants: teleconferencing geen alternatief innovatieve partijen

Voormalig Philips-terrein Strijp S in Eindhoven herbergt nu een cluster van innovatieve bedrijfjes. Ⓒ foto ANP

Amsterdam - Corona of geen corona, het aantal clusters van innovatieve bedrijven en organisaties in steden zal ook in de toekomst blijven toenemen. De voordelen van het in de buurt hebben van bij andere innovatieve partijen wegen niet op tegen de efficiency van overleg via teleconferencing, waaraan bedrijven nu noodgedwongen aan wennen.