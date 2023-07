Klachtenregen om overlast deelscooters: ruim 36.000 meldingen vorig jaar

Het gaat dan om de parkeerlocaties van de elektrische tweewielers. Dat meldt advies- en ingenieursbureau Movares dat onderzoek deed naar de deelscootersector. Dat betekent dat één op de 510 ritten tot overlast heeft geleid, op een totaal van ruim 18,5 miljoen ritten.

Movares verwacht dat het daadwerkelijke aantal overlastmeldingen waarschijnlijk hoger ligt, omdat niet alle meldingen bij de deelscooterbedrijven terechtkomen. Het adviesbureau heeft de data van GO Sharing, Felyx en Check verzameld. De bedrijven hadden Movares namelijk opdracht gegeven „een objectief beeld te vormen over hun diensten.”

Dubbeltellingen

Uit die data komt verder naar voren dat de bedrijven samen bijna 800.000 actieve klanten bedienen. Movares merkt daarbij op dat er wel rekening gehouden moet worden met dubbeltellingen: sommige klanten maken namelijk gebruik van de diensten van twee of meerdere deelscooterbedrijven. 31 procent van de klanten is klant bij alle drie de bedrijven. Gezamenlijk legden de gebruikers in 2022 bijna 65 miljoen kilometer af.

Bekijk ook: Voor tonnen aan deelscooters gesloopt tijdens jaarwisseling

De meeste ritten vinden plaats in de gemeenten waar klanten zelf wonen, namelijk 71 procent. In augustus 2022 waren GO Sharing, Felyx en Check actief in ruim 115 gemeenten. Movares concludeert dat de meeste ritten plaatsvinden in grote gemeenten, met een inwonersaantal van 100.000 of meer.

Het aantal deelscooters is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Op 1 januari vorig jaar reden er nog zo’n 10.000 op de Nederlandse wegen, een jaar later waren dat er ruim 13.000. De Tweede Kamer constateerde eind vorig jaar nog dat gemeenten „worstelen” met de komst en overlast van de scooters. De Kamer vroeg het kabinet daarop om „een handelingskader” om de gemeenten houvast te geven. Daarbij werd ook rekening gehouden met het aanscherpen van wetten en regels.