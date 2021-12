Eerste onderzoek naar gevaar apneu-apparaat gunstig voor Philips

Philips is bezig met een groot terugroep- en reparatieprogramma voor miljoenen apparaten sinds begin dit jaar alarm werd geslagen, nadat was gebleken dat schuim dat erin verwerkt zit kan afbrokkelen en in de luchtwegen van patiënten terecht kon komen, wat mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. Daarvoor heeft Philips inmiddels €500 miljoen gereserveerd, maar de schade kan nog veel groter uitpakken als het bedrijf wordt veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen aan patiënten.

Later bleek dat bij dat proces ook vluchtige organische stoffen zouden kunnen vrijkomen, die mogelijk kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Maar volgens de onderzoeken die Philips donderdag presenteerde, levert dat laatste geen concentraties op die volgens de wettelijke normen een bedreiging voor de gezondheid zijn, mits de apparaten op de voorgeschreven wijze worden schoongemaakt.

Onderzoek naar de gevaren van losrakende deeltjes van geluidwerend schuim dat kan verbrokkelen loopt nog. Resultaten daarvan worden in het tweede kwartaal verwacht.

Effect ozon nog onderzocht

De problemen met de apparaten zijn door Philips vanaf het begin in verband gebracht met het gebruik van ozon bij het reinigen van de machines, wat niet volgens de gebruiksaanwijzing is. Of die kankerverwekkende stoffen wel vrijkomen als er met ozon is gereinigd, wordt bekeken in een ander onderzoek, dat ook in het tweede kwartaal van 2022 voltooid wordt.

De conclusie van onderzoeken is belangrijk voor de gezondheid van patiënten, maar ook voor Philips dat inmiddels tientallen Amerikaanse advocaten achter zijn broek heeft die forse claims willen indienen. Als blijkt dat Philips te laks is geweest, kan dit het bedrijven mogelijk miljarden kosten, omdat de schadevergoedingen die het dan zal moeten betalen fors hoger worden.

De opmerkingen begin dit jaar over de rol van ozon heeft Philips ook een claim van honderden miljoenen opgeleverd van de Amerikaanse fabrikant van een ozonschoonmaakmiddelen SoClean, die zijn product juist aanraadt voor het reinigen van dit soort apparaten. Volgens de handleiding van Philips dienen de apparaten echter te worden schoongemaakt met warm water en een sopje. Sinds begin vorig jaar waarschuwen ook de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten en Philips’ concurrent Resmed tegen schoonmaken met ozon.