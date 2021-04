Burger bang voor Belastingdienst geworden

Dat concludeert een commissie die in opdracht van de Tweede Kamer onderzocht hoe het is gesteld met de rechtsbescherming van burgers die met de Belastingdienst te maken.

Mensen zijn bijvoorbeeld bang om zelf zonder deskundige hulp aangifte te doen of doen niets omdat ze de gevolgen niet overzien, zo staat in het rapport Burgers Beter Beschermd dat demissionair staatssecretaris Vijlbrief (D66) naar de Kamer heeft gestuurd.

In andere gevallen zien mensen er tegenop om een juridische procedure tegen de Belastingdienst te beginnen uit angst voor mogelijke represailles. Nederlanders gaan ook nauwelijks nog in in beroep tegen beslissingen van de Belastingdienst.

„Mensen begrijpen de brieven van de Belastingdienst niet, krijgen geen gehoor bij de Belastingtelefoon of hebben niet de financiële middelen om rechtshulp te zoeken”, zo schrijft de commissie. Daarnaast zijn veel belastingwetten te ingewikkeld voor mensen.

Toeslagenaffaire

Vijlbrief liet op verzoek van de Kamer onderzoeken waar problemen ontstaan bij het zoeken naar juridische mogelijkheden. Eerder concludeerde de Kamer dat signalen over het snoeiharde fraudebeleid dat resulteerde in de toeslagenaffaire de top nooit bereikte.

Dat probleem speelt deels nog steeds, ziet ook deze commissie. Het beeld is dat ’veel medewerkers zich niet gehoord voelen of bang zijn om fouten te maken en daarom maar de processen en protocollen zoveel mogelijk volgen om zelf niet in de problemen te komen.’

Ook verouderde it-systemen maken dat de fiscus niet goed toegankelijk is voor burgers. Belastingmedewerkers hebben vanwege die oude systemen geen goed beeld van de fiscale positie van de burger. „Zolang deze problemen blijven, zijn initiatieven om de positie van burgers te verbeteren, vrijwel zinloos”, stelt de commissie.

Daarnaast krijgen werknemers van de fiscus niet genoeg ruimte om rekening te houden met de specifieke situatie van unieke gevallen: „Burgers (in kwetsbare posities) kunnen hierdoor ernstig in de knel komen. Het nadeel dat deze burgers ondervinden, wordt beschouwd als onvermijdelijke bijkomende schade die de grootschaligheid van de (geautomatiseerde) processen nu eenmaal met zich meebrengt.”

Vijlbrief belooft in zijn Kamerbrief betere voorlichting over de rechten en plichten van burgers en bedrijven en bekijkt hij of het makkelijker kan worden om een foutje in de aangifte recht te zetten.