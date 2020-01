ABN Amro zakt op afwachtende beurs

door Johan Wiering

De AEX stond om half één fractioneel lager bij een stand van 610,2 punten. De AMX klom 0,2% naar 932,4 punten

Elders in Europa won Frankfurt 0,1%, terwijl Parijs 0,3% pluste. Londen kreeg er 0,5% bij. Een beleidsmaker bij de Britse centrale bank staat open voor een renteverlaging.

De indexfutures wezen op een hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na vrijdag lager te zijn gesloten.

Vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa kijkt vooral uit naar de start van het kwartaalcijferseizoen, dat morgen met publicaties door grote Amerikaanse banken wordt afgetrapt. „Voor de 500 grootste Amerikaanse bedrijven wordt een winstdaling van 2% verwacht. De lat ligt daarmee laag en ik denk dat de cijfers zoals gebruikelijk beter zullen uitvallen. Bovendien verwacht ik dat bedrijven met wat positievere prognoses zullen komen, gelet op de aangetrokken inkoopmanagersindices. Dat geldt ook voor Duitsland en Zuid-Korea, landen die gevoelig zijn voor de wereldhandel.”

Van de ondertekening van de eerste fase van de handelsdeal door de VS en China verwacht Nijkamp weinig. „Alleen als deze op het allerlaatste moment wordt uitgesteld, zullen de markten een duidelijke reactie laten zien. Maar de partijen zetten woensdag hoogstwaarschijnlijk hun handtekening, waarna ze de onderhandelingen over fase 2 kunnen starten. Een lastig punt daarbij is hoe met technologie omgegaan moet worden.”

NN Group bedrukt

In de AEX ging Wolters Kluwer met een winst van 0,9% aan kop. De informatieleverancier naderde daardoor het hoogste niveau ooit. Voor staalconcern ArcelorMittal en chipmachineproducent ASML hadden beleggers 0,7% meer over.

Betalingsverwerker Adyen zette de opmars van de afgelopen weken voort en bereikte met een plus van 0,3% een record.

De financiële instellingen stonden onderaan. ABN Amro, dat vorige week een nieuwe topman aankondigde, zakte 1,8%.

Verzekeraar NN Group koerste 1,2% lager, na door Credit Suisse van de kooplijst te zijn gehaald. Branchegenoot Aegon liet 0,8% liggen. Het bedrijf gaf aan de beleggingen in steenkool terug te hebben gedrongen.

Bij de middelgrote bedrijven belandde kabel- en telecombedrijf Altice met een winst van 2,1% bovenaan. Metalenleverancier AMG steeg 1,6%.

Takeaway viel 2% terug. De maaltijdbezorger trok vrijdag nog aan het langste eind in het overnamegevecht om het Britse Just Eat.

AScX-fonds Neways werd 4,9% minder waard na een winstalarm.

