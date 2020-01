Arcelor wint op afwachtende beurs

Martijn Groot van Asset Control hebben de handelsdag geopend om te vieren dat Asset Control 29 jaar bestaat en al 19 jaar ingeschreven staat in het handelsregister. Ⓒ Fotograaf: Anniek Kahmann AEX 606.88 -0.58 %

De AEX stond halverwege de middag licht lager, vooral vanwege verliezen van financiële instellingen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de eerste kwartaalcijfers en de ondertekening van de handelsdeal tussen de VS en China. ArcelorMittal was geliefd.