Beleggers laten Neways vallen na winstalarm

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf fractioneel lager bij een stand van 610,22 punten. De Midkap-index ging fractioneel lager naar 930,46 punten

Elders in Europa won Frankfurt 0,2%, terwijl Parijs 0,1% pluste. Londen kreeg er 0,3% bij. Een beleidsmaker bij de Britse centrale bank staat open voor een renteverlaging.

In de nieuwe handelsweek zijn alle ogen gericht op de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen Amerika en China. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de VS en China ieder halfjaar gaan overleggen over de economische relatie tussen de landen. In Azië hield de beurs in Japan de deuren dicht vanwege een feestdag.

NN Group bedrukt

In de AEX bleven de uitslagen beperkt. Philips voegde 0,6% toe aan het slot van vrijdag. Voor staalconcern Arcelor Mittal hadden beleggers eveneens 0,6% meer over.

Biotechfonds Galapagos boekte een vooruitgang van 0,5%. Betalingsverwerker Adyen (+0,5%) zette de opmars voort en tikte het hoogste niveau aan sinds de beursnotering op €752.

Verzekeraar NN Group koerste 1,2% lager, na door Credit Suisse van de kooplijst te zijn gehaald. Branchegenoot Aegon liet 0,8% liggen. Het bedrijf gaf aan de beleggingen in steenkool terug te hebben gedrongen.

In de Midkap-index belandde metalenleverancier AMG bovenaan met een 1,7% hogere koers. Takeaway daarentegen viel 2% terug nadat de maaltijdbezorger afgelopen vrijdag nog aan het langste eind trok in het overnamegevecht om het Britse Just Eat. PostNL gleed 1,2% weg.

AScX-fonds Neways werd 4,8% minder waard na een winstalarm. De producent van elektronische componenten heeft zijn verwachtingen voor geheel 2019 opnieuw neerwaarts bijgesteld.

