Premium Financieel

APG-baas: Kunnen we omgaan met onzeker pensioen?

Blijven de pensioenspaarders vertrouwen houden in het stelsel, zo vraagt Gerard van Olphen zich af. De bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG kondigde deze zomer plotseling zijn vertrek aan. „Ik vroeg me ineens af of ik de marathon die de invoering van een nieuw pensioencontract is wel wil.” ...