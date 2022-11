’Ventileren is goedkoper dan je denkt’

„Ventileren is goedkoper dan u denkt”, laat de corporatie aan de bewoners van zijn 84.000 woningen weten. „U denkt misschien dat het zonde van het geld is, om koude lucht naar binnen te laten in een verwarmd huis. Maar dat is niet zo, want het scheelt niet veel geld.”

Volgens Ymere duurt het langer om vochtige binnenlucht te verwarmen dan koude lucht die van buiten komt. „Vochtige lucht is ongezond en voelt bovendien kouder aan. Het loont om iedere dag minimaal een kwartier tot een half uur een raam of deur open te zetten. Door goed te luchten verlaat vocht het huis. Het kost u niets extra's, maar deze goede gewoonte levert wel een gezond binnenklimaat op.”

Schimmels

Om vocht en schimmels buiten de deur te houden, moet men volgens Ymere wel zorgen dat de binnentemperatuur niet onder 15 graden zakt. „In ruimtes waar niet genoeg gelucht en geventileerd wordt, ontstaat zwarte schimmel op muren en plafonds. Op het moment dat u ze kunt zien, zijn ze al met heel veel. De sporen van die schimmels komen vervolgens in de lucht. Dat kan zorgen voor geïrriteerde slijmvliezen of rode ogen. Maar ook voor heftigere klachten zoals astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties.”

Binnenlucht wordt onder meer vochtig door koken, douchen, de was drogen, maar ook gewoon van ademen. In veel huizen wordt bovendien gerookt. Volgens kenniscentrum Milieu Centraal was voor de energiecrisis al in een op de tien huizen de ventilantie in woningen niet goed. In die woningen zit meer schimmel en hangt meer fijnstof dan buiten, aldus Milieu Centraal.

„Vieze lucht moet het huis uit en schone lucht moet naar binnen komen. Dat kan via naden en kieren, of door roosters of open raampjes”, aldus het kenniscentrum.. „Als je allergisch bent of last hebt van je neus, longen of luchtwegen, krijg je daar meer last van als de lucht vervuild is.