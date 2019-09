'Vrijwel vlak begin voor AEX'

De steunmaatregelen die Europese Centrale Bank (ECB) donderdag aankondigde blijven de gemoederen bezighouden. In tegenstelling tot wat ECB-president Mario Draghi zei, was er volgens persbureau Bloomberg juist veel weerstand tegen het nieuwe opkoopprogramma. Behalve Nederland, Duitsland en Frankrijk zagen ook Oostenrijk en Estland weinig in het opkoopprogramma, waarbij maandelijks voor 20 miljard euro aan obligaties worden gekocht.

Technologiebedrijf TKH kondigde aan de overname van de Duitse cameramaker SVS-Vistek te hebben afgerond. De overname, die eind juli werd aangekondigd, draagt per direct bij aan de winst van TKH. SVS-Vistek heeft een jaaromzet van ongeveer 20 miljoen euro.

Overname Kas Bank

Aandeelhouders van effectendienstverlener Kas Bank hebben alle voorstellen met betrekking tot de overname door Caceis goedgekeurd. Aandeelhouders hebben nog tot 23 september om akkoord te gaan met het bod van het Franse Caceis. De Crédit Agricole-dochter maakte in februari bekend Kas Bank over te willen nemen.

Oranjewoud heeft een door een accountant goedgekeurd jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Volgens het moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea zijn de cijfers gelijk aan de cijfers die in mei naar buiten werden gebracht. Oranjewoud stelde in mei de publicatie van zijn jaarverslag uit tot uiterlijk 1 juni. Toen de cijfers er begin juni nog niet waren, werd het bedrijf door beursuitbater Euronext op het strafbankje geplaatst.

Koersen

De Europese beurzen sloten donderdag licht hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 574,79 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 836,01 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. Ook Wall Street liet kleine winsten zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 27.182,45 punten. De brede S&P 500 en schermenbeurs Nasdaq stegen 0,3 procent.

De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,1057 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs 55,05 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 60,29 dollar per vat.