'Applied Materials koopt branchegenoot Kokusai'

Kokusai is momenteel in handen van investeerder KKR, die het voormalige onderdeel van conglomeraat Hitachi in 2017 verwierf. Eind 2016 meldde persbureau Bloomberg dat het in Amsterdam genoteerde ASM International (ASMI) overwoog een meerderheidsbelang in de Japanners te nemen.

Kenners verwachten dat toezichthouders de transactie scherp in de gaten zullen houden. Zo moet bijvoorbeeld ook de Chinese waakhond een akkoord geven, en zal dat mogelijk niet doen vanwege het voortslepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.