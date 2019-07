Applied Materials koopt Kokusai Electric

Kokusai is momenteel nog in handen van investeerder KKR, die het voormalige onderdeel van conglomeraat Hitachi in 2017 verwierf. De deal kan naar verwachting binnen twaalf maanden afgerond worden.

Kenners verwachten dat toezichthouders de transactie scherp in de gaten zullen houden. Zo moet bijvoorbeeld ook de Chinese waakhond een akkoord geven, en zal dat mogelijk niet doen vanwege het voortslepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Overnamekriebels

Er gingen eerder op maandag al geruchten dat de overname op handen zou zijn, vandaar ook dat het aandeel van ASM International (ASMI) in Amsterdam stevig omhoog ging. De Nederlandse onderneming kondigde maandagochtend nog een schikking aan met Kokusai over een licentiegeschil. Daardoor ontvangt ASMI 115 miljoen dollar. Ook zijn afspraken gemaakt over toekomstig gebruik van technologie.

Het nieuws over de overname van Kokusai zorgt volgens een analist van NIBC meteen voor overnamekriebels in de sector. Kokusai is een directe concurrent van ASMI op een aantal vlakken. Als de deal wordt goedgekeurd door de betrokken toezichthouders dan is het in de ogen van de martkvorser de vraag of ASMI op eigen houtje groot genoeg is om te overleven.