Fors minder aanvragen start tweede steunronde werkgevers

Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies over een periode van vier maanden komen in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). De overheid compenseert deels de loonkosten op voorwaarde dat de werknemers doorbetaald worden. De tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

Waar er begin april nog digitale wachtrijen ontstonden bij de start, waren er nu weinig problemen. „Hoewel NOW 1.0 heeft laten zien dat we tienduizenden aanvragen per dag aan kunnen, was het natuurlijk toch weer even spannend”, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. „NOW 2.0 vroeg om een aantal aanpassingen en dat luistert toch heel nauw. Maar het is geweldig om te zien hoe ook nu weer keihard is gewerkt om te zorgen dat we er vandaag helemaal klaar voor waren.”

Snelle uitbetaling

UWV zegt zijn best te doen ondernemers zo snel mogelijk uit te betalen. „Ondanks de extreme korte voorbereidingstijd is het bij NOW 1.0 gelukt om de bijna 140.000 toegekende aanvragen snel te verwerken en konden we de meeste werkgevers al binnen een week hun eerste voorschot betalen”, zegt Helder. „Daardoor konden werkgevers salarissen doorbetalen en bleven banen van werknemers behouden. En daar is het om te doen. Ook bij NOW 2.0 doen we er alles aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.”

In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald. Werkgevers kunnen NOW 2.0 aanvragen tot en met 31 augustus.