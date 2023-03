Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel | Rasbestuurder Martin van Rijn (67) moet op zoek naar nieuwe DNB-baas

Door Martin Visser

Martin van Rijn in 2020, als topman van woningcorporatiekoepel Aedes. Ⓒ Rias Immink

Het was uitzonderlijk, maar Martin van Rijn viel in als minister van Medische Zorg. Het was coronacrisis en Bruno Bruins viel uit. Van Rijn trad voor een paar maanden toe tot het derde kabinet-Rutte. „Hij is een rechtgeaarde PvdA’er”, zegt Peter Borgdorff, oud-directeur van pensioenfonds PFZW. „Maar hij ging toch in dat kabinet zonder PvdA zitten. Op zo’n moment zet hij zijn ideologie even aan de kant.”