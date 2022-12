Premium Het beste van De Telegraaf

In Memoriam (1933-2022) Trotse Zeeuw Floris Maljers ’uitzonderlijke klasse’ in BV Nederland

Door Yteke de Jong

Amsterdam - In de villa van Floris Maljers in Wassenaar was tien jaar geleden nog goed te zien dat zijn wortels in de Zeeuwse klei lagen. De econoom bedacht in de jaren tachtig dat Unilever terug moest naar de ’core’, en moest focusen op de kernactiviteiten. „Hij was van uitzonderlijke klasse”, zegt zijn oud-collega Antony Burgmans in een terugblik op Maljers leven.