Brand motor Boeing-777 treft ook gehavend beursaandeel

Voor opening van de beurs in New York om 15.30 uur noteert het futurecontract op het aandeel Boeing al bijna 5% in het rood. Over een jaar noteert het aandeel al 35% lager.

In de Verenigde Staten verloor zaterdag een Boeing-777 van United Airlines door brand talloze onderdelen boven woonwijken in de staat Colorado. Niemand raakte gewond. Het vliegtuig maakte veilig een noodlanding.

Bekijk ook: Vliegtuig verliest brokstukken in woonwijken in Amerikaanse stad Broomfield

Het Amerikaanse concern adviseert luchtvaartmaatschappijen alle Boeing 777’s die zijn uitgerust met de PW4000-motoren van het merk Pratt & Whitney, die zaterdag vlam vatten, aan de grond te houden.

De brand is het volgende probleem voor producent Boeing, nadat eerder exemplaren van zijn Boeing 737 MAX crashten. Na uitgebreide tests keert dit type juist nu terug in de luchtvaart.

Bekijk ook: Mogelijk explosie voor crash Indonesië

’Versnelde inspectie’

De Amerikaanse inspectiedienst, de Federal Aviation Administration, deed daarna een noodwaarschuwing uitgaan voor „onmiddellijke of versnelde inspectie” van het type.

Boeing meldt dat in de VS 128 vliegtuigen worden onderzocht, daarvan zijn er 69 operationeel en 59 staan opgeslagen.

In Zuid-Korea houdt Korean AirCo zes exemplaren aan de grond, ook Japan heeft een vliegverbod uitgevaardigd.

In februari 2018 kampte een Boeing 777 vliegend richting Hawaï met een kapotte motor, nadat een dekblad werd weggerukt.

KLM

Het Nederlandse KLM vliegt ook met Boeing 777, die vliegtuigen zijn echter uitgerust met andere motoren, gemaakt door het Amerikaanse General Electric.

In Nederland verloor zaterdag een vrachtvliegtuig uit Bermuda onderdelen na zijn vertrek uit Maastricht, die in de wijde omgeving neer kwamen. Dat was een ander type toestel, een Boeing 747. De nationale politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doen onderzoek naar het incident.