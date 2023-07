Beursblog: AEX houdt fraaie winst na renteverhoging ECB

Amsterdam - De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwartje verhoogd naar 3,75%. Dit is geheel volgens de verwachting en beleggers reageren dan ook amper. De AEX houdt de eerder op de dag opgebouwde winst ruimschoots vast, volgend op mededelingen vanuit de Fed dat de inflatie in de VS afneemt. In de cijferregen is muziekorganisatie UMG de grote winnaar. Shell blijft achter op zwakkere cijfers en ongewisse outlook. Metalenleverancier AMG krijgt een tik op een verlaagde winstverwachting.

Rentebesluit Federal Reserve krijgt effect op de markten. Ⓒ Getty Images