Beursblog: AEX schiet omhoog door optimisme over rente en bedrijfscijfers

Amsterdam - De AEX zette vandaag een grote stap richting de 800 punten, een stand die begin 2022 voor het laatst bereikt werd. Beleggers kregen er meer vertrouwen in dat de Fed en de ECB de rentes na deze week niet verder zullen verhogen. Bovendien was het nieuws over AEX-bedrijven overwegend positief. Vooral muziekconcern UMG en chipbedrijf ASMI waren in trek.

Rentebesluit Federal Reserve krijgt effect op de markten. Ⓒ Getty Images