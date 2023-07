Beursblog: topwinsten voor AEX en Nasdaq op renteoptimisme

Amsterdam - De Nasdaq is met een fraaie winst geopend. Nog beter vergaat het de Amsterdamse AEX. Beleggers hebben er meer vertrouwen in gekregen dat de Fed en de ECB de rentes niet verder zullen verhogen, doordat de centrale banken benadrukken dat de inflatie steeds beter onder controle komt. In de cijferregen is muziekorganisatie UMG de grote winnaar. Maar ook de toeleveranciers aan de chipsector zijn zeer geliefd.

Rentebesluit Federal Reserve krijgt effect op de markten. Ⓒ Getty Images