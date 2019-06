Ajax verkoopt Sinkgraven aan Leverkusen

Sinkgraven wordt bij zijn nieuwe Duitse club herenigd met Peter Bosz, de trainer die hem bij Ajax als linksback liet spelen. De 23-jarige Sinkgraven maakte vier jaar geleden de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, waarvoor hij 86 duels speelde en eenmaal scoorde. Hij stond nog een seizoen bij de kampioen van Nederland onder contract.

Sinkgraven kwam afgelopen anderhalf jaar wegens een slepende knieblessure nauwelijks in actie voor Ajax. Hij gaat met Bayer Leverkusen de Champions League in. Ajax doet geen mededelingen over de transfersom, die naar verluidt 5 miljoen euro zou bedragen.

Sinkgraven krijgt bij Bayer Leverkusen het shirt met rugnummer 22. ''Na mijn periode bij Ajax is dit voor mij een mooie mogelijkheid om bij een Duitse topclub te spelen", zei hij bij zijn presentatie. "Ik verheug me op de Bundesliga en zie het spelen in de Champions League als een grote uitdaging."