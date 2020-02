’OPEC draait oliekraan dicht voor hogere prijs’

De Financial Times meldt maandag op basis van bronnen bij het kartel over een ’noodmaatregel’. Maandag daalde Brentolie nog eens met 4,5% in prijs.

Als OPEC de lidstaten over de ingreep op één lijn krijgt, gesproken wordt over een tijdelijke afname met 500.000 vaten per dag, betekent het dat de prijzen aan de pomp ook niet direct wezenlijk zullen veranderen.

Dit jaar alleen al is ruwe Brentolie uit het Midden-Oosten, de basis voor benzine aan de pomp, tien dollar per vat van 159 liter goedkoper geworden. Vorig jaar noteerde Brentolie zelfs even $75. De OPEC-landen, vaak sterk afhankelijk van de olie-inkomsten voor hun staatskas, zien daarmee de baten teruglopen waarmee ze in hun land kunnen investeren.

Het coronavirus heeft de wereldwijde bedrijvigheid laten afkoelen. De vraag naar ruwe olie, doorgaans de meest verhandelde grondstof ter wereld, is daardoor fors gekrompen.

Vooral Saoedi-Arabië rekende met de beursnotering van zijn staatsoliebedrijf Aramco vorig jaar op een flink hogere basisprijs voor de te winnen ruwe olie als bron van miljarden aan overheidsinvesteringen.

Half januari kwamen de eerste signalen in de markt over een prijsverlaging, ondersteund door de partners van het OPEC-kartel waaronder Rusland en Kazachstan.

In maart staat de ingreep op de agenda. Het tempo van prijsdaling is dermate groot, dat producenten eerder een ’balancering’ van de markt wensen.

