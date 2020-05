’Coronavirus brengt Amazon-robots in de war’

De robots zijn getraind in normaal menselijk gedrag. Toen consumenten zich door het coronavirus dit voorjaar totaal anders gingen gedragen, raakten de robots en hun kunstmatige intelligentie van slag.

Dat blijkt uit onderzoek in MIT Technology Review, een publicatie van de Massachusetts Institute of Technology.

Alleen al in de week van 12 tot 18 april waren de meest gezochte zoektermen op Amazon.com toiletpapier, gezichtsmasker, handdesinfecterend middel, papieren handdoeken, lysolspray, clorox-doekjes, masker, lysol en n95-masker.

De artikelen werden bovendien massaal ingeslagen. In de jaren ervoor kwamen dergelijke aankopen op die schaal niet voor. Een probleem voor de computers die de enorme voorraadhallen van besteldiensten als die van Amazon bijhouden.

Van slag

De robots is met kunstmatige intelligentie geleerd zelf vroeg te reageren op bestellingenen. Maar met de storm aan vreemde artikelen van de coronacrisis konden ze niet goed uit de voeten. De robots zorgen normaal gesproken voor grote tijdwinst in de afhandeling van bestellingen.

Het bedrijf Nozzle houdt de extreme veranderingen voor onder meer Amazon bij, en zag ongekende veranderingen en rapporteerde die bij de grootste webwinkel van de wereld.

De enorme zoektocht naar anticoronamiddelen heeft de kunstmatige intelligentie in de robots aangetast, concluderen programmeurs tegenover MIT Technology Review.

De software die achter de schermen het voorraadbeheer, de fraudedetectie en de marketing aanstuurt is tijdelijk van slag geraakt. Volgens consultant Pactera Edge ging de automatisering ’in a tail spin’. Dat robots van slag zijn geraakt, is ook een signaal van hoe het leven van robots met dat van de mens verweven is geraakt, concludeert Pactera Edge in het online magazine.