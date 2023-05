Beursblog: Prosus leidt AEX naar kleine winst, Wall Street vlak

Door Vian Schouten

Amsterdam - De AEX sluit de handelsdag met een kleine wist. Beleggers lijken hoopvol dat er in de VS binnenkort een akkoord komt over het schuldenplafond. Techinvesteerder Prosus was de grootste winnaar. Ook bedrijven in de financiële sector werden hoger gezet. Wall Street koerst vlak.