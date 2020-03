Dirk: alle filialen op zondag open tegen hamsterdrukte

„En dan gaat het vooral om heftruckchauffeurs en orderpickers”, zegt Huizing. „We staan dan ook in contact met verschillende uitzendbureaus en het werven van nieuw personeel gaat heel aardig.”

Volgens Huizing worden er verder strenge maatregelen genomen in de 123 Dirk van den Broek-vestigingen en de tachtig Dekamarkt-filialen om werknemers en klanten zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. De cassières in de Dekamarkt dragen bijvoorbeeld al plastic handschoenen.

Vloerstickers

„Mensen zijn aan het hamsteren dus het is gewoon drukker in de supermarkten. Dat betekent dat we er alles aan doen om de veiligheid van onze mensen te garanderen. Er komen bij alle kassa’s plexiglas schermen, daar hebben we extra mensen voor ingezet. Verder vragen we klanten om extra afstand van elkaar te houden en er zijn vloerstickers geproduceerd die nu worden aangebracht. Met onze werknemers maken we goede afspraken als het gaat om hygiëne.”

Huizing benadrukt dat de werknemers extra druk ervaren en dat er nog genoeg voorraden zijn in de distributiecentra. „Verder hebben we een aantal winkels in gemeenten die op zondag niet open mogen. We hebben het verzoek neergelegd bij die gemeenten of de filialen alsnog open mogen. Verder zijn de meeste winkels al geopend van acht uur ’s ochtend tot tien uur ’s avonds. We denken er niet aan om de openingstijden te verruimen. Onze werknemers hebben ook behoefte aan rust.”