Deal met Antilliaanse witwasfamilie

Het geld van de Antilliaanse witwasfamilie werd illegaal omgewisseld op Curaçao. Ⓒ Foto ANP

Zwolle - Amerikaanse toestanden in de Zwolse rechtbank: in ruil voor strafkorting speelt de Antilliaanse witwasfamilie G. open kaart over de honderden miljoenen dollars die zij afgelopen jaren illegaal op Curaçao omwisselden voor de Venezolaanse zwarte handel.