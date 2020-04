Lening 6 miljard euro voor Air France KLM ’realistisch’

Dat zei de Franse staatssecretaris van Transport Jean-Baptiste Djebbari op de Franse nieuwszender LCI.

Persbureau Reuters meldde eerder op basis van ingewijden dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie in gesprek is over noodleningen van in totaal 6 miljard euro. Frankrijk en Nederland zouden garant willen staan voor dat krediet.

„Je spreekt dan over een bedrag dat niet onrealistisch is, kan ik bevestigen”, verklaarde Djebbari toen de Franse televisiezender hem naar dat bedrag vroeg. Hij voegde eraan toe dat het Franse ministerie van Financiën nog met Nederland onderhandelt over een steunpakket voor Air France KLM.