Beursblog: ASML zakt na bericht over exportbeperkingen China, AEX wint

Door Vian Schouten

Amsterdam - Chipmachinefabrikant ASML zakt weg na een bericht over mogelijk uitgebreidere exportbeperkingen naar China dan eerder werden verwacht. De AEX opende mede daardoor wat lager maar is inmiddels opgekrabbeld. De ogen van beleggers zijn verder gericht op de nieuwste inflatiecijfers. Die kwam in juni in Nederland uit op 5,7% tegen 6,1% een maand eerder.