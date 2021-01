Wall Street: Trump en stijgende rente drukken winsten

De Nasdaq-index opent met 0,5% winst, de S&P 500 stijgt 0,2%, terwijl de Dow Jones 0,2% laat liggen.

Maandag zijn de beurzen lager gesloten. Beleggers namen vooral in de Nasdaq (-1,6%) winsten na records op de beurzen.

De effectieve vergoeding voor Amerikaanse tienjaars staatsobligatie steeg met 20 basispunten tot 1,166%. Dat is de zevende dag met stijging op rij. Normaal zijn stijgende rentes slecht voor aandelen.

De dollar zakte een fractie tegen de euro tot $1,2117.

Beleggers waarschuwen voor onzekerheid in de overgangstermijn tussen president Trump en nieuwkomer Joe Biden, wat slecht uitpakt voor aandelen. Woensdag volgt de stemming voor impeachment, het gedwongen laten aftreden van president Trump na de aanklacht dat hij aanhangers heeft aangezet om het Amerikaanse Capitool te bestormen. Democraten verzamelen steun, zekerheid is er allerminst. Het verzoek zal mogelijk voorlopig in de Senaat blijven liggen.

Op coronavlak was er geen afvlakking van het aantal besmettingen. De vaccinatie werd in uitgebreid naar iedereen boven 65 jaar, op voordracht van Trump.

Optimisme

Beleggers verwachten volgens M&G Investments gemiddeld een licht hoger kwartaalresultaat voor bedrijven afgezet tegen vorig jaar. Die drijft deels op het stimuleringspakket.

Optimisme ook bij de goudprijs (+0,4%), zilver (+0,7%) en Amerikaanse olie WTI (+1,4%). Bitcoin steeg 2,6% tot boven $35.000.

Tesla won 4%. Het profiteerde van een kritisch rapport over de Chinese concurrent Nio (-5%) en ondanks de opstomende concurrentie van BMW, Daimler en VS, die meldden hun verkopen te hebben verdrievoudigd in 2020.

Supermarktketen Albertsons steeg 5% na verhoging van verwachtingen voor winst en omzetgroei.

Bovenin stond ook Goldman Sachs met 2% winst, Walmart volgde 1% winst. De warenhuisketen zet met Ribbit Capital een nieuwe fintechstart-up op. Ribbit won 11%.

Videoconferencingdienst Zoom won 1%. Het gaat voor $1,5 miljard aan nieuwe aandelen plaatsen.

Autobouwer Fiat Chrysler, net gefuseerd met PSA, en steeg 1%. Het gaat nauwer samenwerken met start-up Archer, die werkt aan een elektrisch vliegtuig.

Techaandelen vertoonden voornamelijk licht herstel. Facebook herstelde met 1% winst. Twitter won 0,7%, Amazon 0,4%, Apple pluste met 0,3% maar Alphabet (Google) verloor 0,2%.

Salesforce raakte 0,8% kwijt en Microsoft 1,8%.