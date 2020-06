Saboteurs bezorgen FNV-top flinke kater

FNV-voorzitter Han Busken en vice-voorzitter Tuur Elzinga. Ⓒ Hollandse Hoogte / Werry Crone

Breukelen - Wat een historische dag had moeten worden voor de sociale partners, is vrijdag geëindigd in een anticlimax. In Breukelen brak verzet uit onder FNV-leden voor de finale stemming over het pensioenakkoord. Daardoor kon er volgens voorman Han Busker ’geen rechtsgeldig besluit’ genomen worden.