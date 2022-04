Premium Het beste van De Telegraaf

Hypotheekrente stijgt ’als een raket’: ’Niet te zeggen waar dit ophoudt’

Door Pieter van Erven Dorens

De huizenprijs daalt iets, daardoor wordt de rentepijn verzacht. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De stijging van de hypotheekrente begint serieuze vormen aan te nemen. „Het lijkt wel op een raketlancering”, klinkt het bij adviesketen De Hypotheekshop. Al vijftien weken gaat in stevige stappen omhoog. Volgens deskundigen is het einde van de stijging nog niet in zicht.