Bonanza van blanco cheques komt op beleggers af

Ook Playboy viel voor de charmes van een banco cheque. Ⓒ foto REUTERS

Utrecht - Het is een trend, vooral op Wall Street: een lege huls met een zak geld van beleggers die naar de beurs gaat, in de hoop daarna tegen goede voorwaarden te kunnen fuseren met een bestaand bedrijf. Playboy deed het, Hema-beleggers doen het, en binnenkort is de volgende beursgang van een ’blanco cheque’ in Amsterdam.