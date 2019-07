Airbnb op de korrel om toeristentaks

Veel Utrechtse Airbnb-houders betalen geen toeristenbelasting. Ⓒ foto menno bausch

Het merendeel van de Airbnb-houders in de stad Utrecht is niet van plan uit eigen beweging toeristenbelasting te betalen. De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) screende 1200 advertenties op de verhuurwebsite. Slechts 370 adressen waren al bekend in de gemeentelijke administratie.