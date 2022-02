Bittere strijd om bed dat vrouw zwaar op de maag ligt

Binnenland

Jongen (16) veroordeeld voor verstoppen hennep in soep van docent

Een 16-jarige jongen uit het Friese Beetsterzwaag is dinsdag door de kinderrechter veroordeeld omdat hij hennep in de soep had gestopt van een docent in het voortgezet special onderwijs. Hij kreeg dinsdag gedragstraining en een voorwaardelijke werkstraf opgelegd.