Arbo Unie: werkgevers moeten alert zijn op psychisch verzuim

Volgens Arbo Unie leidt de schaarste op de arbeidsmarkt, die nog altijd niet voorbij is, tot werkdruk op werknemers. Zij moeten met minder mensen al het werk voor elkaar krijgen, aldus de dienst.

Verantwoordelijk

Bedrijfsarts Corné Roelen, tevens hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, merkt dat mensen zich verantwoordelijk voelen. „Ze willen collega’s niet in de steek laten nu de werkdruk hoog is.” Daarnaast zouden ook de opgelopen inflatie en de energiecrisis tot zorgen leiden onder mensen.

Toch had Arbo Unie verwacht dat het aandeel psychische verzuim meer zou toenemen. „We hadden verwacht dat na twee coronajaren mensen moeite zouden hebben met alle aanpassingen aan relatief snelle veranderingen door corona”, vertelt Roelen. „Maar Nederlanders zijn veerkrachtig en kennelijk al gewend aan de nieuwe manier van werken.”

Griepgolf

Met name in maart en december waren er pieken in het aantal verzuimmeldingen. Die werden veroorzaakt door een griepgolf, aldus Arbo Unie. „Na twee winters met corona en sociale maatregelen om de verspreiding van virussen te voorkomen, zien we nu weer de normale ziekmeldingen met verkoudheid en griep, bijvoorbeeld in de decemberpiek”, legt Roelen uit. „Daar waar anderhalf jaar geleden de schrik er nog goed inzat bij een positieve zelftest, lijkt corona nu een plaats te hebben ingenomen in de categorie verkoudheid/griep.”

Verzekeraar Interpolis meldde donderdag ook al een stijging te zien in het aantal verzuimmeldingen in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Die stijging bedroeg 39 procent ten opzichte van 2021. Interpolis schreef die toe aan corona, griep en werkdruk onder personeel, als gevolg van de personeelskrapte.

Interpolis verwacht dat de hoge werkdruk van werknemers ook dit jaar belangrijk onderwerp zal zijn. De verzekeraar adviseert ondernemers om hierover in gesprek te gaan met personeel.