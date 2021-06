Analyse: weg voor emissieloze vrachtwagen vol hobbels

Eerste elektrische vrachtwagens dienen zich aan, maar doorstomen van vloot vergt tijd. Ⓒ ANP/HH

Vrachtwagenfabrikanten zijn hard bezig om een vloot te ontwikkelen en te bouwen die voldoet aan alle eisen van het klimaatakkoord. Volvo Trucks heeft tijdens een kennisbijeenkomst een inkijkje in de keuken van de vrachtwagenfabrikant gegeven. Daarbij is één ding duidelijk: de emissieloze vrachtwagen op stroom of waterstof heeft nog een lange weg vol hobbels te gaan voordat die overal door Europa toert.