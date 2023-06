Verzekeraar moet dubbel uitbetalen na gelijktijdig overlijden echtpaar

In 2009 sloot het echtpaar een overlijdensrisicoverzekering af met een looptijd van veertien jaar bij Quantum Leben AG. De premie bedraagt €85,97 per maand waarvan de man €50,77 betaalde en de vrouw €35,20 per maand aftikte.

De erfgenaam vindt dat hij, omdat zijn broer en schoonzus op hetzelfde moment zijn overleden, aanspraak kan maken op twee keer een uitkering van €150.000 dus in totaal €300.000 vermeerderd met de wettelijke rente. De verzekeraar is het daar niet mee eens omdat in de voorwaarden staat dat het verzekerde kapitaal van €150.000 slechts één keer uitgekeerd wordt.

Voorwaarden

Maar volgens klachteninstituut Kifid waar de erfgenaam naartoe is gestapt, is zoiets niet vastgelegd in de polisvoorwaarden. In de verzekeringsovereenkomst staat dat bij overlijden van de eerste verzekerde vóór 1 maart 2023 een kapitaal van € 150.000,- wordt uitgekeerd. Vervolgens staat daarin dat bij overlijden van de tweede verzekerde vóór 1 maart 2023 een kapitaal van € 150.000,- wordt uitgekeerd.

In verzekeringen die later zijn afgesloten zijn de voorwaarden geactualiseerd en zijn er bepalingen opgenomen voor het geval dat twee verzekerden op hetzelfde moment overlijden. Maar omdat dit in deze casus niet het geval is oordeelt het Kifid dat de verzekeraar de broer van de overleden man €300.000 moet uitbetalen.