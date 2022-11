Column: heeft Twitter de wereld beter gemaakt? Bepaald niet

’Mobielverbod in de klas: graag’

Leerkrachten moeten ‘gewoon’ aangeven waar de grens ligt wat betreft telefoongebruik in de klas, schrijft meneer Lodewijkx in deze rubriek. Nou meneer Lodewijkx, zo ‘gewoon’ is dat niet, want het gaat verder, zodra de telefoons na veel moeite én tijd eindelijk in de tas zijn verdwenen, gaat het onde...