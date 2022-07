Cruijffs eigen champagnefles

Zo snel enkele dames en twee kinderen allemaal in klederdracht op de fiets de weg overstaken was duidelijk dat Staphorst niet ver kon zijn. Eenmaal binnen, in de zaak die deze dag eigenlijk gesloten was, stond één gedekte tafel klaar.

De eerste gang werd op het menu omschreven als ’Beschuit met muisjes’. Het bleek een wafeltje van aardappel, dik belegd met kaviaar. En zo ging het nog even door, tot het dessert van veldzuring en flinters rauwe snijboon.

Frank Laurentius (l.), wijnkoer van Vinvin, Clovis Taittinger (m.) en Frank Visser. Ⓒ De Telegraaf

„Ik dacht dat Nederlanders lunchen met een boterham kaas en een glas melk”, zei de eregast: de bescheiden, bijna verlegen Clovis Taittinger. Hij is de vijfde generatie in het champagnehuis van de familie. „Wij zijn vaste FIFA-partner en we leveren voor de WK in Qatar”, zei hij. „Met Qatar kan ik niet zitten: wij gaan waar de FIFA gaat. Ik vraag me eerder af of het wel voetbal is, waarmee we geassocieerd moeten worden...”

Frank Visser, voorzitter van Les Patrons Cuisinier, haalde de Nederlandse Taittinger-ambassadeurs erbij, de chef-koks Lars van Galen, uit Hengelo, en Jef Schuur, van Texel. „Dit is drie sterren!”, verzekerde Visser enthousiast aan tafel in Staphorst.

Jef Schuur met het bestek, zoals dat op tafel stond bij zijn collega: ,,Een mooie oplossing voor het personeelsprobleem", vond hij. Het scheelt bij tien gangen inderdaad als iedereen steeds zijn eigen bestek pakt ...

Jaap Liethof, directeur van het Hotel van Oranje dat wordt herbouwd in Noordwijk aan Zee, denkt bij het campagnemerk aan bruiloften: „Op huwelijksfeesten fungeren flessen van zes of negen liter als gastenboek. Iedereen zet zijn naam erop!”

Voordat hij de historische molen achter het restaurant liet zien, had Jarno een cadeau voor zijn Franse gast. „Dit hebt u nog niet”, zei de chef-kok met een magnum Taittinger in zijn hand, met de handtekening van Johan Cruijff (1947-2016). „Hij signeerde de fles toen hij het Nederlandse elftal in juni 2014 uitzwaaide op Schiphol, voor vertrek naar de WK in Brazilië”, wist Jarno, die ook kookt in de skyboxen in de Johan Cruijff ArenA.

De champagneman reageerde: „Komt u hem maar brengen in Reims! Ik nodig u allemaal uit!”